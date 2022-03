Washington noemt optreden leger Myanmar tegen moslims genocide

De regering-Biden heeft het gewelddadige optreden van het leger van Myanmar tegen de Rohingya, een islamitische minderheid in het land, formeel bestempeld als genocide en misdaad tegen de menselijkheid.

Amerikaanse functionarissen hebben dat bevestigd tegen persbureau Reuters. Volgens advocaten helpt Washington met dat besluit de pogingen de junta die Myanmar momenteel bestuurt ter verantwoording te roepen.

De minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zal het besluit maandag bekendmaken in het Holocaust Memorial Museum in Washington, waar momenteel een tentoonstelling te zien is over de omstandigheden waarin de Rohingya moeten leven.

Blinken beloofde veertien maanden geleden bij zijn aantreden een nieuw onderzoek te gelasten naar het leed dat deze bevolkingsgroep in Myanmar is aangedaan.



De nationale strijdkrachten begonnen in 2017 een militaire operatie waardoor zeker 730.000 Rohingya van huis en haard werden verdreven. De meesten vluchtten naar buurland Bangladesh, waar de grote meerderheid van de bevolking moslim is, en deden daar hun verhaal over de talloze gevallen van moord, verkrachting en brandstichting.

Daarvoor zijn meer dan voldoende bewijzen verzameld. In 2021 greep het leger de macht in Myanmar.

