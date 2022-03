Passagiersvliegtuig met 132 inzittenden neergestort in China

Een passagiersvliegtuig is maandag neergestort in het zuiden van China. Er is geen informatie bekend over de toestand van de 132 inzittenden. Reddingswerkers zijn naar de rampplek gestuurd.

De Boeing 737 van China Eastern Airlines was van Kunming onderweg naar Guangzhou. Het toestel stortte neer in de bergen bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi. Daar is een grote brand ontstaan. De Chinese luchtvaartautoriteiten hebben de crash bevestigd na berichtgeving van Chinese staatsmedia.

Wat de toedracht van de crash was, is niet bekend. Het gaat volgens de staatskrant Global Times om vlucht MU5735. Op FlightRadar24 is te zien dat het vliegtuig, dat in juni 2015 in gebruik werd genomen, bij Wuzhou een duikvlucht maakte. Bij die stad verloren de luchtvaartautoriteiten het contact met het toestel.

Afgelegen gebied

Het vliegtuig is neergestort in een afgelegen gebied en daardoor moeilijk door de hulpdiensten te bereiken. Global Times meldt dat brandwagens er niet kunnen komen en brandweerlieden daarom te voet verder zijn gegaan. De eerste medewerkers van de brandweer zouden nu ter plaatse zijn.

De luchtvaartautoriteiten zeggen dat aan boord 123 passagiers en negen bemanningsleden zaten. Dat is een persoon minder dan staatstelevisie CCTV eerder meldde.

