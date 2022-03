Zelenski vindt bezetter Israël 'goede plek voor vredesoverleggen'

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondag in zijn dagelijkse videoboodschap gezegd dat er mogelijk vredesoverleggen met Rusland zullen worden gehouden in Jeruzalem.

"Het is een goede plek om vrede te vinden, als dat mogelijk is", aldus Zelenski.

De Israëlische premier Naftali Bennett probeert als tussenpersoon tussen Oekraïne en Rusland op te treden. Bennett sprak afgelopen week verschillende keren met zowel Zelenski als met de Russische president Vladimir Poetin. "We zijn dankbaar voor zijn pogingen", zei Zelenski in de videoboodschap, "zodat we vroeg of laat overleggen kunnen voeren met Rusland." Zelenski zei een week geleden ook al dat hij Jeruzalem een geschikte plaats vond voor vredesoverleggen.

Eerder op zondag sprak Zelenski nog de leden van de Knesset, zoals het Israëlische parlement genoemd wordt, toe. Daarbij uitte Zelenski kritiek op de terughoudendheid van Israël inzake de Russische inval. Zelenski, zelf Joods, zei dat Israël zal moeten leven met de keuzes die het maakt om Oekraïne niet te helpen beschermen tegen het oorlogsgeweld van de Russen.



Ironisch gezien wist de oud komiek wel de vergelijking te trekken tussen het Russisch offensief en de "definitieve oplossing", het 'Endlösung'-plan van nazi-Duitsland voor systematische genocide op de Joden in Europa, maar blijft hij blind voor Israël's rol in de bezetting van Palestijnse gebieden.

De regering in Israël heeft tot dusver nog geen sancties opgelegd aan het Kremlin en ook geen wapens geleverd aan Oekraïne. "Onverschilligheid is dodelijk", zei Zelenski tegen de Knesset.

© ANP 2022