Saoedi-Arabië waarschuwt voor minder leveren olie na Houthi-aanval

Saoedi-Arabië waarschuwt dat het zijn afgesproken olieleveringen niet kan nakomen door aanvallen van Houthi-rebellen op olie-installaties in het land.

De lokale regering "zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor tekorten in olietoevoer naar de wereldmarkt door de aanvallen", meldt het Saoedi-Arabische staatspersbureau op basis van een anonieme ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het land, wereldwijd de grootste exporteur van ruwe olie, wil meer actie vanuit het buitenland tegen de drone- en raketaanvallen van de door Iran gesteunde rebellen. Die zijn er de afgelopen twee jaar regelmatig. Afgelopen weekend was er weer een aanval, gericht op onder meer een raffinaderij en een brandstofdepot. Saoedi-Arabië heeft eerder bijvoorbeeld de VS gevraagd om luchtafweersystemen.

Door zorgen over de Russische leveringen als gevolg van de inval in Oekraïne zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen. Dat leidde ook tot hogere prijzen aan de pomp in Nederland. Als ook Saoedi-Arabië minder olie kan leveren, kan dat de prijs verder opdrijven.

© ANP 2022