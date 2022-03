Rusland: uitlatingen Biden over Poetin onacceptabel

buitenland 21 mrt 15:59

Rusland heeft maandag de ambassadeur van de VS in Rusland op het matje geroepen en protest aangetekend tegen "onacceptabele" uitlatingen van president Joe Biden over zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Biden noemde Poetin vorige week een oorlogsmisdadiger, een "moorddadige dictator" en een "echte crimineel die een immorele oorlog voert tegen het Oekraïense volk". Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde maandag dat Bidens opmerkingen de betrekkingen tussen Rusland en VS zwaar onder druk zetten, tot op het punt van breken. Het Kremlin noemde de beschuldigingen van Biden eerder al "persoonlijke beledigingen" die voortkomen uit "irritatie, vermoeidheid en vergeetachtigheid". © ANP 2022