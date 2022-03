EU verwelkomt positieve ontwikkeling in betrekkingen Marokko en Spanje

De Europese Unie (EU) prees maandag de positieve ontwikkeling van de betrekkingen tussen Marokko en Spanje.

Goede betrekkingen tussen Rabat en Madrid zijn "goed voor de uitvoering van het EU-Marokko partnerschap als geheel", zei Nabila Massrali, woordvoerder Buitenlandse Zaken van de EU.

De EU-woordvoerder benadrukte maandag achter de inspanningen te staan van VN-topman António Guterres om tot een "rechtvaardige, realistische, pragmatische, duurzame en wederzijds aanvaardbare oplossing voor de Sahara-kwestie" te komen. De verklaring van Massrali komt enkele dagen na de Spaanse ommezwaai inzake haar standpunt over de Sahara, een voormalige kolonie van Spanje.

De Spaanse president Pedro Sanchez schreef vrijdag in een brief aan de Marokkaanse koning Mohammed VI dat Madrid een nieuwe relatie wil opbouwen met Marokko. Hij beloofde dat Spanje zal handelen met "alle absolute transparantie" en dat "Spanje zijn woord zal nakomen".



Ook beschouwt Madrid het Marokkaanse autonomieplan als "meest serieuze, realistische en geloofwaardige basis voor de beslechting van het geschil". Volgens de autonomievoorstellen, die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie.

De Spaanse steun voor de plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara en pleitte lange tijd voor een referendum onder de lokale bevolking over de toekomst van de regio.

