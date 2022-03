World Happiness Report: Marokkanen minder gelukkig dan hun Algerijnse buren

Marokkanen zijn minder gelukkig dan Algerijnen of zelfs Libiërs, blijkt uit de 10e editie van het Global Happiness Report.

Het rapport en bijbehorende ranglijst worden jaarlijks samengesteld door het Sustainable Development Solutions Network en gepubliceerd op 20 maart ter gelegenheid van Wereldgeluksdag.

In de laatste editie van de ranglijst staat Marokko op de 100e plaats van de 146 landen, achter Algerije (96e) en Libië (86e). Na vorig jaar negen plaatsen te hebben verloren verbetert Marokko dit jaar zijn score met een sprong vanaf de 106e positie (2021).

Volgens het rapport geven respondenten uit Marokko aan vooral op zoek te zijn naar "rust", zoals ook door inwoners van vrijwel alle landen werd aangegeven, met uitzondering van Vietnam en Georgië.



Afrika

Marokko is 8e in Afrika, achter Mauritius (52e wereldwijd), Libië (86e), Zuid-Afrika (91e), Gambia (93e), Algerije (96e), Liberia (97e) en Congo (99e). Marokkanen zijn gelukkiger dan inwoners van Tunesië (120e) en Mauritanië (133e).

Marokko is ook 8e in de MENA-regio, achter Israël (9e wereldwijd), Bahrein (20e), de Verenigde Arabische Emiraten (24e), Saoedi-Arabië (25e), Koeweit (50e), Libië (86e) en Algerije (96e).



De ranglijst wordt aangevoerd door Finland, Denemarken, IJsland, Zwitserland en Nederland. Anderzijds staan ​​Botswana (142e), Rwanda, Zimbabwe, Libanon en Afghanistan (146e) onderaan de ranglijst.

Pandemie

Bij het opstellen van het rapport werd rekening gehouden met verschillende criteria: BBP per hoofd van de bevolking, sociale bijstand, gezondheid, levensverwachting, sociale vrijheid, vrijgevigheid en de afwezigheid van corruptie.



De schrijvers van het rapport melden dat de schattingen van de gemiddelde levensduur, waarin de optelsom van negatieve en positieve invloeden tegen elkaar zijn afgewogen, opmerkelijk veerkrachtig zijn gebleven tijdens de coronacrisis. Voor jongeren is de "tevredenheid over het leven" afgenomen, terwijl die voor 60-plussers is toegenomen.

Daarentegen zijn over de gehele linie "zorgen en stress" toegenomen, in 2020 en 2021 bedroeg de toename respectievelijk 8 en 4 procent, in tegenstelling tot de pre-pandemische cijfers.



De meest opmerkelijke verandering die tijdens de pandemie werd waargenomen was echter de wereldwijde toename van welwillendheid en saamhorigheid die tot uiting kwam in de maatschappelijke steun voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

Voor het komende jaar zal vooral gekeken worden naar de vooruitzichten voor geluk en diens samenhang met factoren zoals het verloop van de pandemie en de omvang van militaire conflicten.

© MAROKKO.NL 2022