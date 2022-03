Madrid: Algerije vooraf ingelicht over nieuw standpunt Marokkaanse Sahara

De Spaanse regering zegt Algerije vooraf te hebben geïnformeerd over de steun voor het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Sahara.

Algerije is voor Spanje een "prioritaire en betrouwbare strategische partner" met wie Madrid graag "een speciale relatie wil onderhouden.", luidt de verklaring van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Algerije, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep zaterdag zijn ambassadeur in Spanje terug als reactie op het nieuwe standpunt van Madrid. Het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken zei "zeer verrast" te zijn met de opmerkelijke draai van de Spaanse regering.

Madrid heeft vrijdag voor het eerst publiekelijk steun uitgesproken voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara. De Spaanse president Pedro Sanchez schreef in een brief aan de Marokkaanse koning Mohammed VI dat Madrid een nieuwe relatie wil opbouwen met Marokko.



De ommezwaai in het Spaanse standpunt zorgt voor een keerpunt in de verslechterde betrekkingen tussen Spanje en Marokko na het grote diplomatieke geschil veroorzaakt door de Spaanse verwelkoming van Polisario-leider Brahim Ghali in april vorig jaar.

De crisis tussen de twee landen bereikte medio mei 2021 een hoogtepunt na de massale illegale migratieoperatie in de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika. Duizenden Marokkanen en sub-Sahara migranten wisten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied te bereiken.



© MAROKKO.NL 2022