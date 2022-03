Ceuta, Melilla en Canarische Eilanden blij met nieuwe positie Madrid over Marokkaanse Sahara

De president van de Canarische Eilanden, Ángel Víctor Torres, beschouwt de nieuwe fase in de betrekkingen tussen Spanje en Marokko als "goed nieuws".

Dat meldt persbureau EFE. Torres benadrukt dat het Canarische parlement zich "duidelijk" heeft uitgesproken voor een oplossing van het conflict "die duurzaam, eerlijk en door beide partijen aanvaard" wordt.

De verklaring van Torres komt nadat Madrid vrijdag voor het eerst publiekelijk steun heeft uitgesproken voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara. De Spaanse president Pedro Sanchez schreef in een brief aan de Marokkaanse koning Mohammed VI dat Madrid een nieuwe relatie wil opbouwen met Marokko.

Doorbraak

De Spaanse steun voor de plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.



Madrid pleitte lange tijd voor een referendum onder de lokale bevolking over de toekomst van de regio. Betrokken partijen konden het echter nooit eens worden over wie deel uitmaakt van het Sahrawi-volk en deel mag nemen aan de volksraadpleging.

Exclaves

Juan Vivas van de Volkspartij in Ceuta is blij met de steun van de Spaanse regering aan het Marokkaanse autonomie-initiatief. Hij belde met buitenlandminister José Manuel Albares om zijn tevredenheid te uiten over de nieuwe fase in de betrekkingen met Marokko.



Ook Melilla-president Eduardo de Castro is opgelucht door het besluit van Sanchez. "Het is een ambitieuze nieuwe fase die begint met een duidelijke agenda (...) om een ​​einde te maken aan een crisis die ons heeft verstikt sinds de sluiting van de handelsgrens (1 augustus 2018, noot van de redactie) die werd geopend in 1886".

De twee exclaves zijn economisch sterk afhankelijk van de handel met Marokko. Lokale ambtenaren hopen dan ook dat deze "nieuwe fase" kan leiden tot een heropening van de sinds maart 2020 gesloten landsgrenzen en de Spaanse deelname aan de jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba.

