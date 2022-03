Barbara Barend: kritiek Van Gaal op WK Qatar breder gedragen

ournalist Barbara Barend ziet een kentering in de kritiek over het aankomende WK in Qatar.

Dat stelde zij dinsdag op NPO Radio 1 in reactie op de uitlatingen die bondscoach Louis van Gaal maandag deed.

Van Gaal stelde het "bullshit" te vinden dat het evenement plaatsvindt in een land dat weinig met voetbal heeft en de mensenrechten met voeten treedt: "Het gaat om commerciële belangen.".

Volgens Barend zijn er steeds meer landen waar de kritiek aanzwelt. "Als we met een aantal grote landen - Nederland, Engeland, Duitsland, Zweden - zeggen: we gaan niet. Dan wordt het WK daar niet meer georganiseerd", aldus de sportanalist. "Als een groep aanvoerders zegt: we willen daar net voetballen, dan gaan we niet. Je ziet wel dat er iets verandert.".



Ze noemt ook de boycot van China door de internationale tennisbond na de verdwijning van Peng Shuai. "Sport en politiek waren heel lang gescheiden. Maar je ziet steeds meer sporters, ook in Nederland, die zich uitspreken. We hebben een lange geschiedenis van grote evenementen in foute landen als China, Rusland of Qatar. Maar misschien dat daar nu verandering in komt.".

Barend prijst Van Gaal om zijn "goede morele kompas. Hij staat op de Gay Boot, hij strijdt voor jongeren met problemen en nu komt hij ook op voor de mensenrechten in Qatar. Dat land hangt normen en waarden aan die totaal niet bij Louis van Gaal passen.".

