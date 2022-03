VO-raad: coronaleerling ook zonder diploma naar hoger onderwijs

Examenleerlingen die door corona niet ver genoeg zijn met alle vakken om hun diploma te halen, moeten al voorwaardelijk kunnen beginnen met hun vervolgopleiding op de universiteit of het hbo.

Daarvoor pleit Henk Hagoort, de voorzitter van de VO-raad die het voorgezet onderwijs vertegenwoordigt, omdat deze leerlingen door corona een uitgangssituatie hebben waar ze zelf niets aan kunnen doen, zo schrijft hij in het AD.

"Stel dat een leerling de havo niet helemaal in vijf jaar afrondt of het vwo niet in zes jaar. Laat de paar vakken die iemand nog niet heeft gehaald dan even buiten beschouwing, zodat de leerling alvast toegelaten wordt tot de vervolgopleiding met de vakken die er wél staan", legt Hagoort zijn voorstel uit. "De missende vakken kan diegene later nog binnenslepen, bijvoorbeeld terwijl hij of zij bezig is met een vervolgopleiding in het hoger onderwijs."

Volgens Hagoort is extra flexibiliteit van de onderwijsinstellingen en de Haagse politiek nodig, ook om te zorgen dat leerlingen niet 'in een neerwaartse spiraal terechtkomen'. "De grootste zorg in de nadagen van corona is de achtergebleven sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen", zegt hij. "Te veel leerlingen staan niet meer 'aan'."

© ANP 2022