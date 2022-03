NAVO bezorgd over steun China voor Rusland

De NAVO maakt zich zorgen over de steun die China verleent aan Rusland in diens oorlog tegen Oekraïne.

China dekt Rusland al politiek met "flagrante leugens en desinformatie" over Oekraïne en over de NAVO, en er zijn ook zorgen over mogelijke "materiële steun", zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.

De dertig lidstaten van het westerse militaire bondgenootschap zullen de rol van China donderdag bespreken op hun top in Brussel. Stoltenberg "verwacht dat de NAVO China zal oproepen zijn verantwoordelijkheid te nemen". China moet de invasie eindelijk veroordelen en geen praktische steun verlenen aan Rusland, stelt hij.

Volgens de Verenigde Staten wil China zijn bondgenoot Rusland, dat zucht onder flinke sancties van het Westen, financieel en economisch helpen. Beijing zou zelfs nadenken over militaire steun.

