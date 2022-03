Spanje hervat uitzettingsvluchten voor illegale migranten uit Marokko

De autoriteiten op de Canarische Eilanden hebben de uitzettingsvluchten voor irreguliere illegale migranten uit Marokko hervat

Volgens de Spaanse nieuwszender Cadenaser is de eerste vlucht dinsdag aangekomen in het Zuid-Marokkaanse Laayoune met aan boord Marokkaanse immigranten waarvan het gros per boot op de Canarische Eilanden was aangekomen.

Voor woensdag staat een tweede vlucht gepland. Het Spaanse programma van uitzettingsvluchten werd bijna een jaar geleden opgeschort maar het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken hervatte de vluchten nadat Marokko het vliegverbod in februari had opgeheven.

Het duurde echter even voordat de vluchten konden worden omdat Madrid eerst moest onderhandelen met Rabat over het schema van de uitzettingsvluchten.



De hervatting van de vluchten komt nadat de Spaanse premier Pedro Sanchez de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara officieel heeft goedgekeurd. De Spaanse steun voor de Sahara-plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.

De twee landen maken zich nu op om de economische en diplomatieke betrekkingen te intensiveren. De Spaanse regering werkt al jaren samen met Marokko om illegale migratie te beteugelen en massale migratiepogingen te voorkomen, waarbij het Noord-Afrikaanse land de controle aan zijn grenzen met de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla versterkt.

