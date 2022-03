Droogte Marokko: hammams willen tijdsduur baden beperken

Als gevolg van de ongekende droogte die Marokko momenteel treft hebben traditionele hammams voorstellen ingediend om het gebruik van water te rantsoeneren.

Om het gebruik van water te beperken heeft de Nationale Vereniging van Traditionele Hammams en Douches in Marokko een reeks voorstellen aan haar leden voorgelegd, meldt dagblad Al Ahdath Al Maghribia woensdag.

Het orgaan hoopt gedragsregels op te stellen om de tijdsduur van een hammam-sessie te beperken. De verenging heeft voorgesteld om de badtijd te beperken tot één uur voor mannen en tot anderhalf uur voor vrouwen. Het rantsoeneerinitiatief gebeurt op aanbeveling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die momenteel een bewustmakingscampagne voert over het overmatig watergebruik.

Volgens de krant is de voorgestelde bezuinigingsmaatregel niet nieuw. Het wordt verondersteld jarenlang door hammams te worden toegepast, met name in de regio Casablanca-Settat die momenteel kampt met drinkwaterschaarste, maar in de praktijk wordt niet gehandhaafd op de ongeschreven regel. Hetzelfde geldt voor de beperking van het aantal toegestane emmers tot maximaal twee per klant.



De hammamvereniging vraagt leden ook om zelf na te denken over goede manieren om het watergebruik te beperken en klanten te wijzen op de waterschaarste.

Rantsoeneren

Binnenlandminister Abdelouafi Laftit heef alle gouverneurs in het land in februari opgeroepen maatregelen te nemen om het gebruik van drinkwater te rationaliseren. Marokko is momenteel getuige van een kritieke situatie in de watervoorraden.



Lokale autoriteiten werden opgeroepen de waterstroom voor gebruikers te beperken en het besproeien van groene ruimten met conventionele waterbronnen te verbieden. Bovendien gaan lokale autoriteiten toezicht houden op waterdistributie (via vrachtwagens) naar afgelegen gebieden die kampen met waterschaarste.

Marokko kampt met de grootste droogte sinds 1981. De droogte heeft vooral voor de landbouw desastreuze gevolgen. Stukken land staan droog en graan dreigt onbetaalbaar te worden.

