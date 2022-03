Onderzoek: voedsel niet schaars, wel duurder door oorlog Oekraïne

algemeen 23 mrt 16:53

De oorlog in Oekraïne leidt op korte termijn niet tot voedseltekorten in Nederland of andere EU-landen.

Wel zullen de dagelijkse boodschappen waarschijnlijk nog duurder worden. Dat zegt Wageningen Economic Research (WEcR), dat op verzoek van landbouwminister Henk Staghouwer de huidige situatie in kaart heeft gebracht. De oorlog veroorzaakt een aantal knelpunten in de voedselproductie, zoals beperkte beschikbaarheid van granen voor de veevoerproductie en plantaardige oliën en de sterk gestegen prijzen van energie en kunstmest. Tot nu toe werkt dat nog "voor een beperkt deel" door in de consumentenprijzen, maar dat effect zal naar verwachting snel sterker worden. De onderzoekers wijten de sterk gestegen prijzen van veel grondstoffen voornamelijk aan "paniek en onrust over mogelijke tekorten". Gezien de nog ruime voorraden noemen zij die angst "niet gegrond". Er zijn nog voldoende alternatieven te krijgen voor de meeste grondstoffen die door de oorlog minder ruim beschikbaar zijn.

Sommige landen hebben al aangegeven desnoods de export van granen en plantaardige oliën te willen beperken om tekorten in eigen land te voorkomen. Dat zou de prijsschommelingen nog verder kunnen verergeren. De hogere prijzen raken als eerste de landen die het sterkst afhankelijk zijn van de import uit Oekraïne en Rusland. Dat zijn bijvoorbeeld Egypte en Turkije. De onderzoekers merken daarbij op dat dit toch al relatief arme landen zijn waar mensen een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan voedsel. © ANP 2022