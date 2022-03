Albares verdedigt in de Senaat standpunt over de Marokkaanse Sahara (video)

De Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken verdedigde dinsdag voor de Senaat het nieuwe standpunt van de regering over de Marokkaanse Sahara.

Het standpunt van de Spaanse regering is volgens Albares in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties en de resoluties van de Veiligheidsraad.

Het betoog van Albares komt nadat de Spaanse premier Pedro Sanchez de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara officieel heeft goedgekeurd. De Spaanse steun voor de Sahara-plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.

Het doel van de steun vanuit Madrid is om "een ​​voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden voor het conflict dat al 46 jaar voortduurt", onderstreepte de minister. "De relatie met Marokko is van fundamenteel belang voor het beheer van de migratiestromen, veiligheid en de strijd tegen het terrorisme", merkte hij op en benadrukte hoe belangrijk het is af te zien van eenzijdige actie.



De twee landen maken zich nu op om de economische en diplomatieke betrekkingen te intensiveren. De Spaanse regering werkt al jaren samen met Marokko om illegale migratie te beteugelen en massale migratiepogingen te voorkomen, waarbij het Noord-Afrikaanse land de controle aan zijn grenzen met de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla versterkt.

Albares sprak ook over "positieve echo's "van het besluit die spoedig bij verschillende overheidsdiensten zullen worden waargenomen, met name op de Canarische Eilanden en de exclaves Ceuta en Melilia.

