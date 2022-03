Premier Sanchez prijst vanuit Ceuta 'vitale' partnerschap met Marokko (video)

De Spaanse premier Pedro Sanchez reisde woensdag naar Ceuta waar hij een toespraak hield waarin hij sprak over de laatste ontwikkelingen in de betrekkingen tussen Rabat en Madrid.

Terwijl zijn buitenlandminister José Manuel Albares in de Senaat het nieuwe standpunt van Madrid verdedigde sprak regeringsleider Sanchez vanuit Ceuta vooral over de "basis voor vooruitgang, veiligheid en kansen" die deze voor de exclave teweeg zal brengen.

Sanchez zei dat Rabat en Madrid de laatste tien maanden "weinig tot geen communicatie" hebben gehad en dat in alle discretie diplomatieke gesprekken hebben plaatsgevonden.

"Het resultaat is goed voor Marokko en Spanje. We hebben een einde gemaakt aan deze crisis.", zei Sanchez. Hij verwees daarbij naar de migratie-invasie in Ceuta toen in mei vorig jaar ruim 10.000 migranten, via Marokko, de exclave wisten te bereiken.



Het betoog van Sanchez komt nadat hij de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara vrijdag officieel heeft goedgekeurd. De Spaanse steun voor de Sahara-plannen van de Marokkaanse regering wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.

"Het belangrijkste is niet alleen om deze kwestie te sluiten, maar ook om nieuwe fundamenten te leggen voor onze betrekkingen", voegde hij toe, terwijl hij bevestigde dat Marokko "een vitale partner voor Spanje" is.



De twee landen maken zich nu op om de economische en diplomatieke betrekkingen te intensiveren. De Spaanse regering werkt al jaren samen met Marokko om illegale migratie te beteugelen en massale migratiepogingen te voorkomen, waarbij het Noord-Afrikaanse land de controle aan zijn grenzen met de exclaves Ceuta en Melilla versterkt.

Op 2 april wordt Albares in Rabat verwacht om de reis van Sanchez voor te bereiden. Het bezoek van de Spaanse premier moet de routekaart voorbereiden voor de nieuwe fase in de bilaterale betrekkingen tussen Marokko en Spanje.

