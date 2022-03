Spaanse buitenlandminister 2 april in Marokko verwacht

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares reist op 2 april af naar Marokko, melden Spaanse media.

Dat meldt de Spaanse pers woensdag. De Marokkaans-Spaanse betrekkingen zullen worden hervat.

Het bezoek van Albares is het eerste in zijn soort sinds het begin van de diplomatieke crisis tussen de twee landen in april 2021.

Het laatste bezoek van een hoofd van de Spaanse diplomatie dateert van januari 2020. Toenmalige buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya sprak toen met haar Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

