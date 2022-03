Marokko: El Ibrahimi pleit voor versoepeling inreisvoorwaarden covid

Marokko moet met het coronavirus leren leven en de grenzen wagenwijd openzetten voor de wereld.

Dat stelt Azzedine el Ibrahimi, lid van de coronacommissie van het zorgministerie, op zijn Facebook-pagina. Hij roept op tot versoepeling van de toegang tot Marokko en de heropening van de zeegrenzen.

Marokko moet in de voetsporen treden van andere landen zoals Frankrijk, Canada en Thailand, stelt de corona-expert. De drie landen hebben de reisbeperkingen versoepeld om hun toerisme-industrie en andere inkomstengenererende sectoren nieuw leven in te blazen.

"Zoals veel andere landen hebben gedaan denk ik dat het tijd is om Marokkanen toe te staan ​​terug te keren naar hun land (en ook inkomende toeristen)", schreef El Ibrahimi op Facebook. Hij voert aan dat Marokko de reisvereisten moet beperken tot alleen een vaccinatiepas of een negatieve coronatest.



Het luchtruim van Marokko werd in februari geopend op voorwaarde dat reizigers over een geldige vaccinatiepas moeten beschikken en daarnaast een negatieve PCR-test (48 uur) moeten overleggen. De zeegrenzen bleven echter gesloten. El Ibrahimi pleit nu voor de hervatting van veerdiensten en zei dat dit de terugkeer zou vergemakkelijken van Marokkaanse expats en diaspora die naar huis willen terugkeren voor vakantie. |

De epidemiologische situatie in Marokko is de afgelopen weken stabiel gebleken dankzij het lage aantal nieuwe coronaregistraties en het uitblijven van nieuwe mutaties. Ook prees El Ibrahimi het succes van de nationale vaccinatiecampagne en noemde de immuniteitstoestand van Marokkanen "geruststellend".

De gezondheidsexpert sloot af met een oproep tot normalisering van COVID: "We leven in maart 2022, niet in maart 2020. Marokko zou naast het virus moeten bestaan ​​en zich meer openstellen voor de wereld.".

© MAROKKO.NL 2022