Spanje zet zich af tegen Algerije en roept EU op tot Europees prijslimiet voor aardgas

De Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez heeft vanuit Parijs de Europese Unie (EU) opgeroepen een prijslimiet aan te houden voor de aankoop van aardgas.

Sanchez sprak maandag met de Franse president Emannuel Macron op een bijeenkomst die was gewijd aan het onderzoeken van het energie-autonomieproject van de EU nu de olie- en gasprijzen op de wereldmarkt de pan uitrijzen.

In een verklaring aan de pers veroordeelde de Spaanse premier de Russische invasie van Oekraïne en wees op de directe verantwoordelijkheid van de Russische president Vladimir Poetin voor de militaire escalatie en de economische gevolgen daarvan voor Europese consumenten.

Aardgas is door het conflict in Oekraïne nog vele malen duurder geworden dan het de laatste tijd al was. Om de problemen te verlichten die burgers en bedrijven daardoor ondervinden, oppert de Europese Commissie op verzoek van de lidstaten een aantal aanvullende maatregelen.



Als EU-landen bijvoorbeeld samen gas gaan inkopen kunnen ze een lagere prijs en zekerder bevoorrading bedingen. De commissie wil dat coördineren, net als bij de geslaagde gezamenlijke inkoop van vaccins. Ook een prijslimiet is denkbaar, stelt de commissie.

Spanje, Italië en België dringen daarop aan, maar stuiten op verzet van Nederland en Duitsland. Zo'n plafond kan ertoe leiden dat leveranciers liever een deur verder gaan, beaamt de commissie een van hun belangrijkste tegenwerpingen.



"We moeten nu handelen zodat niemand Europa kan chanteren met energieprijzen", benadrukte het Spaanse staatshoofd. De boodschap is niet alleen bedoeld voor het Kremlin in Moskou maar ook voor Algerije, de tweede gasleverancier van Spanje. De betrekkingen tussen Algiers en Madrid zijn sinds 18 maart gespannen als gevolg van de Spaanse steun voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara.

Algiers verzet zich krachtig tegen het nieuwe Sahara-standpunt van Spanje en riep zijn ambassadeur in Madrid terug voor overleg. In de weken vooraf overlegden Spanje en Algerije intensief over het hervatten van gasleveranties via een gaspijpleiding die grotendeels door Marokko loopt. Algerije stopte eind vorig jaar de samenwerking met Marokko waardoor Spanje naar alternatieve aanlevermethodes moest zoeken om het dreigende tekort teniet te doen.

