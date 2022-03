Haven Tanger-Med in Top 3 meest efficiënte havens ter wereld

De haven van Tanger-Med staat volgens een nieuwe Amerikaanse studie in de Top 3 van meest efficiënte containerhavens ter wereld.

In de studie die vorige week werd gepubliceerd onderzocht dataspecialist Priceonomics drie criteria om de efficiëntie van 44 van 's werelds grootste havens in 2021 te meten.

Volgens onderzoeker Rohin Dhar werd onder meer gekeken naar de tijd voor anker (wachttijd voor een schip om de haven te bereiken); tijd in de haven (de tijdsduur dat een schip in de haven blijft terwijl goederen worden gelost en geladen); en de totale tijd (duur van het aanmeren gecombineerd met tijd in de haven berekend in dagen).

Van tijd tot afmeeranalyse is de haven van Tanger Med de op één na snelste ter wereld met een wachttijd van slechts 0,2 dagen, na de Chinese haven van Shenzhen (0,0 dagen). De Marokkaanse haven ligt dus ver voor op verschillende grote havens in deze categorie, aangevuld met de haven van Los Angeles, die een ankertijd heeft van 5,9 dagen.



Qua tijd in de haven bezet de Marokkaanse haven dit keer de 5e plaats, met een score van 0,7 dagen voor het laden of lossen van goederen. De haven in Marokko scoort beter dan havens van Hong Kong en Colon in Panama.

In termen van totale tijd staat Tanger Med wereldwijd op de 3e plaats, met een score van 0,8, wat betekent dat een schip minder dan een dag nodig heeft om de haven te bereiken en zijn goederen te lossen.



Strategische ligging

De efficiëntie wordt grotendeels toegeschreven aan de strategische geografische ligging aan de Straat van Gibraltar. Het het havencomplex heeft zich gevestigd als een belangrijk knooppunt voor het wereldwijde maritieme verkeer.

Volgens Priceonomics scoren Amerikaanse havens slecht op de wereldranglijst van 2021, met name de havens van Savannah (4,0 dagen), Long Beach (6,6 dagen) en Los Angeles (9,6 dagen).

Amerikaanse containerhavens hebben een vertraging gezien door wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen als gevolg van de coronapandemie.



