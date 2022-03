Minister Bourita spreekt Russische en Oekraïense collega's

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita sprak dinsdag met zijn ambtgenoten Sergei Lavrov (Rusland) en Dmytro Kubela (Oekraïne).

Tijdens het gesprek met Lavrov is onder meer gesproken over het conflict met Oekraïne en manieren om "de crisis op te lossen", schrijft het Russische buitenlandministerie in een verklaring. Het telefoongesprek zou hebben plaatsgevonden "op initiatief van de Marokkaanse partij", aldus het Russische ministerie.

Tijdens het gesprek werden ook manieren besproken om de "Russisch-Marokkaanse betrekkingen" te verbeteren, in het bijzonder "het organiseren van een bijeenkomst van de Intergouvernementele Commissie voor Economische, Wetenschappelijke en Technische Samenwerking" in Moskou.

Ook aan Oekraïense zijde was het telefonisch onderhoud vooral gericht op de onderlinge relatie. "We bespraken bilaterale samenwerking, ook binnen de VN, om de wereldwijde humanitaire hulp aan Oekraïne op te voeren in de context van de aanhoudende Russische agressie", schreef minister Kubela op Twitter.

Bourita bedankte de Oekraïense bewindsman voor de hulp bij de evacuatie van Marokkaanse studenten uit het conflictgebied.

