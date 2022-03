Voormalig VS-buitenlandminister Albright overleden

Madeleine Albright, die tussen 1997 en 2001 de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de VS was, is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden.

Ze had kanker, heeft haar familie in een verklaring bekendgemaakt. Albright werd in 1937 geboren in Tsjecho-Slowakije, ontvluchtte haar land tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittannië en emigreerde in 1948 met haar familie naar de VS.

Onder president Bill Clinton werd ze in 1993 benoemd tot ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties. Die functie bekleedde ze tot begin 1997 toen ze werd aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken.

Als minister riep ze op tot het gebruik van geweld toen het conflict in Kosovo afstevende op etnische zuivering. Die opstelling kwam overeen met de harde lijn die ze had ingezet tijdens de Bosnische oorlog, toen ze Clintons ambassadeur bij de VN was.



Later beschreef ze de Rwandese genocide van 1994 en het niet bereiken van een vredesakkoord in het Midden-Oosten als zaken waar ze het meeste spijt van had.

"Madeleines moed en taaiheid hebben geholpen vrede op de Balkan te brengen en de weg vrijgemaakt voor vooruitgang in enkele van de meest onstabiele uithoeken van de wereld", zei president Barack Obama toen hij in 2012 Albright de Presidential Medal of Freedom toekende, de hoogste burgerlijke onderscheiding van het land.

© ANP 2022