VS waarschuwen China over te veel hulp aan Rusland

China moet oppassen dat het niet te veel steun aan Rusland biedt, nu dat land gebukt gaat onder de economische sancties vanwege de inval in Oekraïne.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan stelde dat bepaalde steun aan Rusland door China een reactie van de Verenigde Staten rechtvaardigen.

Een week eerder waarschuwde hij Beijing al voor mogelijk ernstige gevolgen. In zijn toespraak aan boord van de Air Force One op weg naar Brussel, waar president Joe Biden de NAVO-top zal bijwonen, zei Sullivan dat de VS bij de handhaving van sancties nauwlettend zullen toezien op de vraag of China de afwikkeling van Russische betalingen vergemakkelijkt.

Ook wordt scherp gelet op eventuele pogingen van China om tegen exportcontroles in te gaan die zijn ingevoerd sinds Rusland Oekraïne binnenviel.



De Verenigde Staten zullen volgens hem, waar nodig optreden. Daarbij kijken de VS ook nauwlettend naar bedrijven die de sancties tegen Rusland proberen te omzeilen.

Als Chinese bedrijven of anderen daarvoor kiezen hebben de VS instrumenten om ervoor te zorgen dat dat niet kan gebeuren, aldus Sullivan.

