Marokko tekent overeenkomst met Israëlische wapenproducent: 'dit is nog maar het begin'

Minister Ryad Mezzour (Industrie en Handel) heeft woensdag een overeenkomst getekend met de Israëlische wapenproducent Israel Aerospace Industries (IAI).

De overeenkomst van vandaag dient als formalisering van de afspraken die Marokko vorig jaar maakte met IAI.

Er zijn afspraken gemaakt over het vormen van een "innovatieve bilaterale economische samenwerking". IAI gaat kennis en expertise op het gebied van luchtvaartechnologie delen met Marokko.

De samenwerking met IAI moet zorgen voor de bevordering van geavanceerde opleidingen, werkgelegenheid, lokale productie, onderzoek en innovatie, meldt IAI woensdag in een persbericht.



"Dit is nog maar het begin"

De overeenkomst van vandaag is het startsein van een nieuw partnerschap tussen IAI en de lucht- en ruimtevaartindustrie in Marokko. "Ik ken het potentieel van Marokko, en dit is nog maar het begin. Samen zullen we gemeenschappelijke teams bouwen die onze werkelijkheid zullen maken", zei de Israëlisch-Marokkaanse Amir Peretz (voorzitter van de raad van bestuur bij IAI) die namens IAI de overeenkomst ondertekende.

"Vandaag ben ik vervuld van trots dat mijn land, Israël, dichter bij het land komt waar ik ben geboren, Marokko. Ik ben er trots op dat de twee landen die mijn identiteit vormen samen op weg zijn naar een betere toekomst. Met onze wederzijdse waarden zal de vriendschap tussen onze naties blijven groeien naarmate we meer samenwerking en kansen bieden", zei Peretz die voorheen zelf handelsminister in Israël is geweest.



Tijdens het verblijf bezocht de IAI-delegatie dinsdag het luchtvaartcentrum van Nouaceur om meer te weten te komen over de prestaties van de Marokkaanse luchtvaartindustrie en haar capaciteiten, het investeringspotentieel in de sector en de lokale ontwikkelingscapaciteit in de onderhoud en ombouw van voertuigen.

Volgens de overeenkomst gaat Marokko cabine-interieurs, motoronderdelen en vliegtuigstructuren produceren door middel van sourcing-partnerschappen met IAI.

