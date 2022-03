Justitieminister Marokko wil schoon strafblad voor gedetineerden die diploma halen

Minister Abdelatif Wehbe (Justitie) belooft een "leeg" strafblad te overhandigen aan gedetineerden die in de gevangenis een beroepsopleiding of academische titel behalen.

Wehbe zei woensdag dat zijn ministerie een wetswijziging voorbereidt om het re-integratieproces van vrijgelaten gevangenen te verbeteren. Hij noemt onder meer het opschonen van het strafblad van gedetineerden die een beroepsopleiding hebben gevolgd of een academische opleiding hebben genoten.

Volgens de justitieminister, die sprak op een bijeenkomst van detentiecentra in Salé, vormt het strafblad "een belemmering" bij re-integratie van gedetineerden. Ze kunnen vaak niet aan het werk omdat hun verleden de werkgelegenheidskansen drastisch verlaagt. Hoewel het document van groot belang is voor het functioneren van het strafrechtelijk systeem, vormt het in zijn huidige vorm een "reëel obstakel".

Justitie overweegt de rehabilitatieprocedure te hervormen zodat vrijgelaten veroordeelden worden gemotiveerd om deel te nemen aan hervormings- en integratieprogramma's. "Stimulerende wettelijke maatregelen zoals gratieverlening en voorwaardelijke invrijheidstelling worden beschouwd als belangrijke middelen om het proces van integratie van gevangenen te verbeteren", zei Wehbe.



Scholing en beroeps- en ambachtsopleidingen kunnen daarbovenop worden gebruikt als stimulans om gedetineerden aan te moedigen volledig deel te nemen aan het ontwikkelingswiel, voert Wehbe aan.

Daarentegen vindt de minister dat korte straffen een reëel obstakel vormen voor het ontwikkelen van re-integratieprogramma's. Draaideurcriminelen die korte straffen uitzitten, zoals vaak het geval bij kleine delicten, heeft de gevangenis "geen afschrikkende werking", daarom blijft het volgens de minister moeilijk om er een rehabilitatie- of hervormingsprogramma voor op te stellen.



"Hun deelname aan deze programma's is afhankelijk van hun bereidheid om dit te doen.", legt Wehbe uit. Hij benadrukt dat de situatie alternatieve straffen vereist, zoals taakstraf of elektronisch toezicht middels een enkelband.

Justitie overweegt het gebruik van de enkelband om overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Het elektronisch volgen van gevangenen zal eerst worden toegepast op mensen die in voorarrest verkeren, zo'n 45 procent van de gevangenispopulatie in Marokko bestaat uit verdachten die nog wachten op hun strafproces.

© MAROKKO.NL 2022