Polisario bedreigt Spaanse premier Sanchez met Internationaal Strafhof

Het separatistische Polisario-Front overweegt de Spaanse minister-president Pedro Sanchez voor het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) te dagen.

Dat meldt het Algerijnse staatspersbureau Algérie Presse Service (APS) op basis van verklaringen van Gilles Devers, advocaat van het Polisario-Front.

Devers zegt "verrast" te zijn door de ommekeer van Spanje over de kwestie van de Westelijke Sahara. "Dit standpunt van premier Pedro Sanchez zou de socialistische leider juridische procedures voor het Internationaal Strafhof (ICC) kunnen kosten voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden", zei de in Frankrijk wonende advocaat.

De verklaring komt nadat Spanje vrijdag voor het eerst publiekelijk steun heeft uitgesproken voor het Marokkaanse Sahara-initiatief. Madrid beschouwt het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara als "meest serieuze, realistische en geloofwaardige basis voor de beslechting van het geschil".



Volgens de autonomievoorstellen, die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie.

De Spaanse steun voor de Sahara-plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.



"Oorlogsmisdaad"

In zijn verklaringen, die ook door de Algerijnse staatstelevisie werden opgepikt, vergeleek de Polisario-advocaat regeringsleider Sanchez met de voormalige Spaanse dictator Francisco Franco die in 1975 de kant van het Front koos door aan te geven dat Spanje de bestuurlijke macht blijft houden over het niet-zelfbesturende gebied van de Westelijke Sahara. Volgens Devers heeft Madrid "dit mandaat op illegale wijze opgegeven door een overeenkomst met Marokko" te sluiten.

Volgens Devers rijst nu de vraag of Sanchez voor het ICC moet worden vervolgd wegens "medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden", omdat hij de "verwerving van Saharaans grondgebied door een gewapende macht steunt", zegt Devers.



"Het verwerven van grondgebied door een gewapende macht is een oorlogsmisdaad die wordt gedefinieerd door het statuut van het Internationaal Strafhof waar Spanje nota bene lid van is", voert hij aan. De herovering van de Westelijke Sahara door Marokko gebeurde echter zonder dat er schoten werden gelost. De Groene Mars was een pacifistische mars van 350.000 Marokkaanse burgervrijwilligers.

"De status van de Westelijke Sahara is een kwestie van internationaal recht en het is betreurenswaardig om te zien dat de socialistische Sanchez zich aansluit bij de standpunten van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump door eenzijdig te beslissen over de soevereiniteit over een gebied", zei Devers.



Algerije

Ook buurland Algerije windt er geen doekjes meer om. Algiers heeft altijd beweerd geen partij te zijn bij het conflict maar riep onlangs zijn ambassadeur in Madrid terug voor overleg.

In tegenstelling tot het besluit van Trump wordt het besluit van Spanje en de premier van dat land wèl veroordeelt. Die Algerijnse onverschilligheid geldt ook ten aanzien van de ruim 20 landen die de afgelopen jaren consulaten en ambassades hebben geopend in Laayoune en Dakhla.



Zowel Algerije als het Front hadden de ommezwaai in het Spaanse standpunt niet verwacht, vooral omdat Madrid de eerste was die zich uitsprak tegen het besluit van Trump om het Marokkaanse karakter van de Sahara te erkennen.

Ook besloot Madrid in april vorig jaar om Polisario-voorman Brahim Ghali met open armen te ontvangen, tegen het zere been van Rabat.

