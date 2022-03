Aantal tbc-patiënten in Nederland gestegen

marokko 24 mrt 9:49

Het aantal mensen met tuberculose (tbc) in Nederland is vorig jaar gestegen, meldt het RIVM. In totaal ging het om 680 tbc-patiënten, 9 procent meer dan in 2020.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu komt meer dan driekwart van deze patiënten uit andere landen, waar tuberculose veel voorkomt. De meeste tbc-patiënten zijn afkomstig uit Eritrea (65), gevolgd door Marokko (51) en India (50). Tijdens de coronapandemie in 2020 daalde het aantal tbc-meldingen in Nederland juist fors. "Waarschijnlijk speelden hierbij de lagere instroom van migranten, de verminderde verspreiding van de tuberculosebacterie en uitgestelde zorg een rol", aldus het RIVM. Tuberculose, een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, is meestal goed te behandelen met antibiotica. Vorig jaar werd de ziekte bij ruim één op de tien van de patiënten gevonden door het actief onderzoeken van risicogroepen zoals immigranten en asielzoekers. © ANP 2022