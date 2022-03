Chinese buitenlandminister bezoekt Taliban-collega in Kabul

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft zijn Afghaanse collega in de Afghaanse hoofdstad Kabul ontmoet.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kabul meldde dit donderdag. Wang is de hoogste functionaris uit China die het land bezoekt sinds de extremisten van de Taliban er in augustus de macht hebben overgenomen.

De Talibanbeweging wordt buiten het land niet erkend als de rechtmatige regering van het land en is nog steeds doelwit van onder meer VN-sancties. Maar China heeft al heel lang contacten met de Taliban.

De machthebbers in Kabul worstelen met economische problemen en tekorten als gevolg van het uitblijven van internationale erkenning.

