EMA adviseert goedkeuring coronamedicijn van AstraZeneca

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) adviseert lidstaten om het coronamedicijn van AstraZeneca goed te keuren.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar kunnen dan het middel, bekend onder de naam Evusheld of AZD7442, toegediend krijgen met twee injecties die de werkzame stoffen bevatten.

Farmaceut AstraZeneca stelde eerder dat het middel de kans op coronaklachten of overlijden door Covid-19 verkleint, zowel wanneer het preventief genomen wordt als binnen drie dagen nadat mensen symptomen krijgen. Uit een studie zou blijken dat Evusheld de kans op Covid-19 met 77 procent kan verlagen. Deze data heeft het EMA beoordeeld voordat het middel is geautoriseerd.

Het product is dus veilig om te gebruiken, oordeelt het EMA. De bijwerkingen zijn over het algemeen mild. Wel is het onderzoek naar Evusheld gedaan voordat de Omicronvariant dominant werd. Een aantal studies in het laboratorium tonen aan dat het middel minder effectief is tegen deze variant, aldus EMA. Daarom kijkt het geneesmiddelenbureau of de dosis misschien aangepast moet worden.



Evusheld bestaat uit twee zogeheten monoklonale antilichamen. Dit zijn antistoffen die in het laboratorium zijn nagemaakt op basis van stoffen die zijn verkregen met behulp van herstellende coronapatiënten. De stoffen moeten zich hechten aan de spike-eiwitten van het coronavirus, oftewel de stekeltjes op het virus.

Als dit gebeurt, kan het virus geen cellen meer binnendringen om zich te vermenigvuldigen en dus niet de ziekte Covid-19 veroorzaken.

