Onderzoek: jonge kinderen besteden te veel tijd aan media

Jonge kinderen in Nederland besteden meer tijd aan media dan dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert.

Dit blijkt uit het zogenoemde Iene Miene Media-onderzoek 2022, dat dit jaar voor de tiende keer is gehouden.

Overmatig gebruik kan schadelijke langetermijneffecten hebben, aldus de onderzoekers. Kinderen van 0 tot en met 6 jaar besteden op een dag gemiddeld anderhalf uur aan verschillende media-activiteiten, zoals tv, smartphone of tablet.

De WHO adviseert om jonge kinderen tot 2 jaar het liefst zo weinig mogelijk van dit soort media te laten gebruiken en kinderen tot 5 jaar bijvoorbeeld slechts maximaal 1 uur per dag.



Uit vele internationale studies blijkt, aldus de onderzoekers, een verband tussen overmatig mediagebruik en problemen met de gezondheid. Bijvoorbeeld overgewicht, bijziendheid, te weinig of moeilijk in slaap komen maar ook de invloed op schoolprestaties en omgaan met andere kinderen.

"Om deze negatieve effecten van media te voorkomen is het belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium bewust, veilig en gezond met media leren omgaan", stellen de onderzoekers, die voor deze studie een representatieve steekproef deden onder 1130 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar in Nederland.

