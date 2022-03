Eendjes voeren wordt in Rotterdam verboden

Vanaf 1 juli mogen Rotterdammers, als het aan het stadsbestuur ligt, geen stadsdieren zoals eenden en andere vogels meer voeren.

De stad wil met deze maatregel de overlast en gezondheidsproblemen die het voeren veroorzaakt terugdringen.

Het grote probleem is dat een deel van het voedsel dat de dieren toegeworpen krijgen heel ongezond is, met name voor vogels. Zo zit bijvoorbeeld in patat en brood veel zout, waardoor dieren ziek worden en (eerder) sterven.

Etensresten die rondzwerven trekken daarnaast ook ratten, muizen, ganzen en meeuwen aan. Dit zorgt op bepaalde plekken voor overlast van uitwerpselen, lawaai of agressief gedrag tussen dieren.



Het besluit moet in juni nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad, maar het idee voor een voederverbod komt uit een door de raad aangenomen motie.

Vanaf 1 juli in moet het verbod ingaan en geldt het voor de hele stad. Wie de dieren wel voert, riskeert een boete. Het verbod geldt niet in particuliere tuinen en voor boswachters die in strenge winters de vogels bijvoeren met speciaal daarvoor bestemd voedsel.

