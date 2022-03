Moskou: gas moet straks echt in roebels betaald worden

economie 25 mrt 16:48

Rusland heeft het Westen gewaarschuwd dat binnenkort alle aardgasleveringen naar Europa toch echt in roebels afgerekend moeten worden in plaats van in bijvoorbeeld euro's of dollars.

Vrijdag liet het Kremlin weten het staatsgasbedrijf Gazprom formeel de opdracht te hebben gegeven om de betalingen in roebels te gaan afhandelen. Gazprom heeft vier dagen om ervoor te zorgen dat de nieuwe betaalwijze ook echt ingevoerd is. De Russische president Vladimir Poetin had de maatregel voor de verplichte betalingen in roebel al eerder aangekondigd. Aangezien Rusland door de sancties tegen het land steeds minder handel kan drijven met westerse landen, heeft het land minder euro's en dollars nodig. Ook kan de koers van de roebel mogelijk wat worden gesteund door de verplichting om in die munteenheid te betalen. Landen die niet genoeg roebels hebben zullen die namelijk moeten kopen, wat de prijs van de Russische munt opdrijft.

Tegen de Russische eis klinkt de laatste dagen veel verzet. Europese leiders verklaarden al dat Rusland contractbreuk zou plegen met de eis om in roebels te betalen. Ook veel bedrijven hebben aangegeven de nieuwe voorwaarde van Moskou niet te zien zitten. In Nederland meldde RTL Z eerder deze week dat de Nederlandse energiesector niet van plan is om er gehoor aan te geven. © ANP 2022