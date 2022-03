VS roepen op tot strengere VN-sancties tegen Noord-Korea

De Verenigde Staten hebben vrijdag bij de VN-Veiligheidsraad opgeroepen tot strengere internationale sancties tegen Noord-Korea.

Aanleiding voor de oproep was de recente lancering door Noord-Korea van een intercontinentale ballistische raket, de Hwasong-15, die groot genoeg is om bijvoorbeeld de VS te bereiken. De laatste keer dat Noord-Korea een dergelijke raket afvuurde, was op 29 november 2017.

De Amerikaanse ambassadrice Linda Thomas-Greenfield wees de Veiligheidsraad op een resolutie uit 2017, waarin de lidstaten zich verplichtten "het sanctieregime bij te werken en te versterken" mocht Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket afvuren. "Dat is precies wat er is gebeurd", zei Thomas-Greenfield. "Dus nu is het tijd om die actie te ondernemen."

In april 2018 formaliseerde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een moratorium op kernproeven en langeafstandsraketten, waarbij hij verklaarde dat zijn doelen waren bereikt en dat zijn land een volledig nucleaire staat was. Toch hield hij donderdag persoonlijk toezicht op de lancering van de Hsawong-15, die volgens de Noord-Koreaanse staatszender KCNA bedoeld was om ervoor te zorgen dat het land klaar is voor een "langdurige confrontatie" met de VS.



Thomas-Greenfield gaf geen details over het Amerikaanse voorstel om de VN-sancties te versterken, behalve dat die tot doel zouden moeten hebben de financiering voor de verboden wapenprogramma's van Pyongyang af te sluiten. Kernproeven en het lanceren van ballistische raketten door Noord-Korea zijn al lang verboden door de Veiligheidsraad.

De Noord-Koreaanse bondgenoten China en Rusland zullen zich waarschijnlijk verzetten tegen verscherpte VN-sancties. Zij dringen immers al langer aan op versoepeling van de VN-sancties om de humanitaire situatie in Noord-Korea te verbeteren en Pyongyang aan te moedigen terug te keren naar onderhandelingen over denuclearisatie met onder meer de VS en landen uit de regio.

© ANP 2022