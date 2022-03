EU-buitenlandchef: dicht bij herstel van atoomdeal met Iran

De buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, zegt dat een nieuw nucleair akkoord met Iran nu heel dichtbij komt.

Er wordt al bijna een jaar onderhandeld over herstel van de atoomdeal waaruit de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig terugtrokken en waaraan Iran zich vervolgens ook niet meer hield.

De onderhandelingen waren bijna klaar toen Rusland twee weken geleden met extra eisen kwam. Rusland wil dat de sancties die het vanwege de oorlog in Oekraïne opgelegd heeft gekregen geen invloed hebben op zijn economische samenwerking met Iran. De gesprekken kwamen toen tot stilstand, maar volgens Rusland zijn de eisen nu gedeeltelijk ingewikkeld.

Rusland was betrokken bij de totstandkoming van de oorspronkelijke deal met Iran en speelt net als de andere betrokken landen opnieuw een rol bij de onderhandelingen. De andere gesprekspartners zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China, Duitsland, Frankrijk en de Europese Unie.



Resterende kloven

EU-hoofdonderhandelaar Enrique Mora reist zaterdag naar Iran voor overleg met de Iraanse hoofdonderhandelaar Ali Bagheri Kani, in een poging de resterende kloven te overbruggen. "We moeten deze onderhandeling afronden. Er staat veel op het spel", schreef hij vrijdag op Twitter, bij het bekendmaken van zijn reis.

In 2015 beloofde Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor de opheffing van internationale sancties. De deal moest voorkomen dat Iran kernwapens zou kunnen produceren. Iran ontkende die wapens te willen maken. De VS keerden zich drie jaar later tegen de afspraken onder leiding van toenmalig president Donald Trump. Zijn opvolger Joe Biden wil dat het akkoord wordt hersteld.

