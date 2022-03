Glory haalt kickbokser Wrzosek na rellen van wereldranglijst

De Poolse kickbokser Arkadiusz Wrzosek zal voorlopig geen wedstrijden vechten voor Glory.

De kickboksorganisatie heeft hem van de wereldranglijst gehaald. Glory houdt Wrzosek verantwoordelijk voor de rellen die afgelopen zaterdag vlak voor en tijdens een gevecht met Badr Hari uitbraken.

Poolse hooligans van voetbalclub Legia Warschau zochten in Hasselt de confrontatie met aanhangers van de geboren Amsterdammer die voor Marokko uitkomt.

Topman Scott Rudmann van Glory liet afgelopen week al weten dat er tijdens kickboksgala's van zijn organisatie geen plaats is voor hooligans. "Het slechtste gedrag buiten de ring kwam helaas van jou. Verwijder je account", reageerde Rudmann woensdagochtend als reactie op een bericht van Wrzosek op Instagram.



Ook Hari had kritiek op Wrzosek. "Ik betreur het dat mijn tegenstander niet besefte hoe gevaarlijk de houding van zijn fans was", zei hij. Wrzosek liet vlak nadat de wedstrijd was gestaakt via Instagram weten dat het stopzetten van het gevecht niet kwam door de Poolse fans. "Zij waren rustig. Meer informatie volgt snel, bedankt voor alle steun", zo luidde zijn eerste reactie.

Wrzosek stond derde op de wereldranglijst. Hij won vorig jaar van Hari en stond afgelopen zaterdag voor in punten toen het vechtsportgala vanwege de rellen werd beëindigd.

