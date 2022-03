Macron waarschuwt voor escalatie na opmerking Biden over Poetin

De Franse president Emmanuel Macron heeft zondag gewaarschuwd voor verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne.

Hij deed dat naar aanleiding van de uitspraken van Joe Biden in Polen. De Amerikaanse president zette zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zaterdag weg als een "slager". Eerder noemde hij hem overigens al een "oorlogsmisdadiger" en een "moorddadige dictator".

Macron zei op de zender France 3 dat hij het als zijn taak ziet "eerst een staakt-het-vuren te realiseren en dan een volledige terugtrekking van de Russische troepen door diplomatiek overleg. Als we dat willen bereiken, kunnen we geen escalatie gebruiken in woord noch in acties".

