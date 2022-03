Daesh eist dodelijke aanval op agenten in Noord-Israël op

Terreurorganisatie Daesh heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de schietpartij in de noordelijke stad Hadera, ongeveer 50 kilometer ten noorden van Tel Aviv, waarbij zondag twee Israëlische politieagenten werden gedood.

Bij de aanval raakten ook zeker zes mensen gewond. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht, twee anderen werden ter plekke behandeld.

Daesh zelf spreekt op Telegram van tien gewonden. Agenten hebben de twee aanvallers, beiden Israëlische staatsburgers van Arabische afkomst, gedood.

Op het moment dat de aanval plaatsvond ontving de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita en andere ambtgenoten van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Egypte. Lapid sprak van een "historische meeting".

De bijeenkomst was in een resort in het zuiden van het land en was volgens Israël "historisch".

