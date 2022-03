Onderzoekers zien kwart meer angst en depressie door de pandemie

Psychische klachten als angst en depressie zijn wereldwijd met een kwart toegenomen in het eerste jaar van de coronapandemie

Dat becijferen onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hun studie bevestigt nog eens dat vooral jonge mensen hier last van hebben.

De onderzoekers noemen de informatie die nu bekend is over de impact van corona op de geestelijke gezondheid "slechts het topje van de ijsberg". "Dit is een wake-upcall voor alle landen om meer aandacht te besteden aan geestelijke gezondheid", zegt hoogleraar Marit Sijbrandij, een van de betrokken onderzoekers.

De studie laat niet alleen zien dat jonge mensen het meeste last hebben van psychisch leed door de pandemie, maar ook dat vrouwen daar harder door zijn getroffen dan mannen. Ook voor mensen met bestaande gezondheidsproblemen en aandoeningen, van kanker tot astma of hartaandoeningen, steeg het risico op psychische stoornissen.



Door de coronamaatregelen die bedoeld waren om het virus af te remmen, raakten meer mensen in een sociaal isolement. De eenzaamheid die daardoor ontstond, veroorzaakte "ongekende stress" volgens de onderzoekers.

Geestelijke gezondheidszorg

Terwijl meer mensen psychische klachten kregen, werd de gezondheidszorg juist ernstig verstoord. Dat gold ook voor de geestelijke gezondheidszorg en bijvoorbeeld de verslavingszorg en zelfmoordpreventie. Volgens de onderzoekers zijn "enorme hiaten in de zorg ontstaan voor degenen die het het meest nodig hebben."

Eind vorig jaar was de situatie wel "enigszins verbeterd", maar nog steeds kunnen wereldwijd veel mensen "nog steeds niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben voor zowel reeds bestaande als nieuw ontwikkelde psychische aandoeningen", stellen de onderzoekers vast.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

© ANP 2022