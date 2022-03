Taliban laten Afghaanse vrouwen niet meer alleen vliegen

Afghaanse vrouwen mogen alleen nog in een vliegtuig stappen als ze worden begeleid door een mannelijk familielid.

De Taliban-regering heeft dat opgedragen aan vliegtuigmaatschappijen in het land. De maatregel geldt voor binnen- en buitenlandse vluchten, maar onduidelijk is of die ook buitenlandse vrouwen treft.

De fundamentalisten hadden in het weekend al besloten dat mannen en vrouwen parken in de hoofdstad Kabul niet op dezelfde dag mogen bezoeken. Op zondag, maandag en dinsdag zijn ze uitsluitend toegankelijk voor vrouwen, en de rest van de week voor mannen. Ook mogen lokale zenders geen nieuwsbulletins van de BBC meer uitzenden in lokale talen.

De rechten van vrouwen en meisjes worden onder handen genomen sinds de Taliban afgelopen augustus de macht grepen. Ze hadden een milder streng beleid beloofd dan tijdens hun vorige regeerperiode van 1996 tot 2001, maar vooral op lokaal niveau worden allerlei beperkingen toch weer ingevoerd.



Scholing en een baan bij de overheid worden vrouwen in Afghanistan onthouden, en de kledingvoorschriften zijn strikt. Middelbare scholen zouden vorige week voor het eerst sinds de zomer openen voor meisjes, maar dat werd teruggedraaid tot onvrede van de internationale gemeenschap.

Afghaanse vrouwenrechtenactivisten hebben acties aangekondigd als de scholen ook komende week meisjes geen onderwijs geven.

