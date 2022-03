Rutte naar Madrid voor onderhoud met premier Sánchez

De oorlog in Oekraïne en de Europese energiemarkt staan op de agenda van het overleg dat premier Mark Rutte woensdag heeft met de Spaanse premier Pedro Sánchez.

Ook geeft Rutte een lezing in het Prado Museum in Madrid. In de Herdenkingslezing (Lección Conmemorativa) van de Fundación Carlos de Amberes gaat de premier in op de betrekkingen tussen Nederland en Spanje en op het belang van eensgezinde samenwerking in de EU en de NAVO, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

De relatie tussen beide landen is goed. In 2020 was er wel flinke wrevel in Madrid toen Den Haag zich hard opstelde in het vraagstuk over financiële steun aan landen in Zuid-Europa, die zwaar waren getroffen door de coronapandemie. De "boekhoudersbotheid" van Nederland viel ook verkeerd in Rome en Lissabon.

In Madrid gaat Rutte nog op audiëntie bij koning Felipe VI op het Zarzuela paleis.

