Oekraïne ziet voorname rol Turkije voor veiligheidsgaranties

Oekraïne heeft in de onderhandelingen in Istanbul naar voren gebracht dat het gastland Turkije een voorname rol kan spelen in een internationale overeenkomst waarbij Oekraïne veiligheidsgaranties krijgt.

Een delegatielid zei dat dan ook Polen, Canada en Israël een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van een dergelijk akkoord, evenals de VN-Veiligheidsraad.

Turkije ligt net als Rusland en Oekraïne aan de Zwarte Zee en onderhoudt goede betrekkingen met Kiev en Moskou. Zodra de internationale veiligheidsgarantie vorm heeft gekregen, kan Oekraïne akkoord gaan met een neutrale status en dan geen lid worden van een defensiebondgenootschap, dus ook niet van de NAVO. Het land zal ook niet toestaan dat andere mogendheden militaire bases in Oekraïne hebben.

Kiev heeft lang gestreefd naar NAVO-lidmaatschap. Het werd een van de belangrijkste geschilpunten tussen de pro-westerse regering in Kiev en het Kremlin. De Russische onderhandelaar Vladimir Medinski heeft gezegd dat hij de Oekraïense voorstellen zal overbrengen aan president Vladimir Poetin.



Sinds dinsdagmorgen zijn Oekraïense en Russische delegaties in Istanbul om onder de hoede van Turkse diplomaten te spreken over een eventuele beëindiging van de oorlog die 24 februari met de Russische aanval is begonnen.

In Russische ogen is de oorlog uitgelokt door Oekraïne. Dat heeft jarenlang NAVO-lid willen worden, westerse wapens ingeslagen en directe onderhandelingen met de pro-Russische rebellen in het oosten geweigerd. De oostelijke regio Donbas is voor een deel sinds 2014 in handen van opstandelingen die door Rusland worden gesteund.

Hun twee 'volksrepublieken' werden kort voor de aanval in februari als onafhankelijk erkend door Rusland.

