KNVB gelooft in duurzame veranderingen na WK in Qatar

"Ik ben een optimistisch mens", antwoordt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB als hem naar het nut van een wereldkampioenschap voetbal in Qatar wordt gevraagd.

"En ik denk echt dat dit toernooi meer positieve veranderingen gaat brengen dan de vorige eindronden in Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland. ". De 49-jarige De Jong reisde afgelopen jaar meerdere keren naar Qatar. In februari was hij er ook nog en daarvoor in december.

Komende vrijdag bezoekt hij de loting voor het WK in Doha. "Mijn beeld over Qatar is een stuk genuanceerder geworden. Ze hebben echt stappen gemaakt, juist door het WK. En ze zijn er nog lang niet. Dat wil zeggen, als je het afzet tegen onze standaard."

Qatar is een totalitaire moslimstaat zonder vrijheid van meningsuiting. Het oliestaatje heeft 2,8 miljoen inwoners, waarvan 95 procent migrant is. Zij doen het werk, nog steeds regelmatig onder erbarmelijke omstandigheden. "Wij zijn nooit voorstander van een WK in Qatar geweest en hebben in 2014 voor elkaar gekregen dat de FIFA bij de toewijzing van grote toernooien naar naleving van mensenrechten kijkt", zegt De Jong.

"Wat er in het verleden is gebeurd, kunnen we niet veranderen. We willen ons wel inzetten voor duurzame verbeteringen. Ik heb in Qatar veel gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Building and Wood Workers' International en International Labour Organization, de internationale vakbondsorganisatie en arbeidsorganisatie. Zij zien veranderingen die er zonder het WK niet zo snel waren gekomen."

Amnesty

Ruud Bosgraaf van Amnesty International ziet ook veel verbeteringen in Qatar. "En dat komt zeker door het WK", zegt Bosgraaf. "Maar veel arbeiders worden nog steeds onvoldoende of niet betaald. Ook veel huishoudelijk personeel werkt nog onder erbarmelijke omstandigheden. De regering van Qatar controleert dat onvoldoende, net zoals ze nog steeds de juiste cijfers van het aantal dode migranten verbergen."



"Ik hoor ook nog schrijnende verhalen", reageert De Jong. "We zijn maar een voetbalbond, maar spreken ook over zulke zaken met het ministerie van Arbeid van Qatar. Zij zeggen dat er nu veel meer inspecties zijn. Wij willen ook dat families van overleden arbeidsmigranten financieel gecompenseerd worden. Daar zijn toezeggingen over gedaan. Ook willen we dat lhbti'ers in Qatar van het WK kunnen genieten. Ze zijn veilig, verzekeren ze in Qatar. Maar wij willen dat ze zich ook welkom voelen."

De Jong gelooft niet dat alle veranderingen na het WK worden teruggedraaid als de schijnwerpers niet meer gericht zijn op Qatar. "Ik geloof echt in duurzame veranderingen. Ze willen minder afhankelijk worden van olie en brandstoffen en vaker grote sportevenementen en congressen binnenhalen. Dan zijn die veranderingen nodig. Het kan en moet nog veel beter daar, maar niet alles is slecht. Veel mensen gaan naar Dubai voor de zon of om lekker te shoppen. Daar worden de mensenrechten, in ieder geval voor wat betreft de arbeidsomstandigheden, een stuk minder gerespecteerd."

