Amnesty wil dat FIFA veel meer opkomt voor migranten in Qatar

Amnesty International roept wereldvoetbalbond FIFA op veel meer te doen voor migranten in Qatar.

"Zij moeten de regering daar onder druk zetten om nieuwe wetten voor arbeiders beter uit te voeren", zegt Ruud Bosgraaf van de mensenrechtenorganisatie. "Als dat niets oplevert, moeten ze zelf controles op bouwplaatsen uitvoeren. ". Bosgraaf ziet veel verbeteringen in Qatar sinds het emiraat in 2010 het WK kreeg toegewezen. Het kafala-systeem, dat werknemers eigendom maakte van werkgevers, is op papier afgeschaft. Qatar heeft nu ook een hitteprotocol en minimumloon. "Maar helaas worden die veranderingen lang niet door iedere werkgever geaccepteerd", aldus Bosgraaf. "En de regering van Qatar doet daar weinig aan. Daar ligt een rol voor de FIFA."

Amnesty hoort nog steeds verhalen over migranten die geen loon ontvangen of niet van werkgever durven te veranderen. "Bovendien doet Qatar er alles aan om de cijfers van het aantal overleden migranten te verbergen", aldus Bosgraaf. "Dat is slecht voor hun imago. En ze hoeven dan de families van de dode arbeiders niet te compenseren. Qatar erkent dat afgelopen tien jaar zo'n 15.000 migranten zijn overleden. Maar ze vertellen niet hoeveel doden er direct aan het WK gerelateerd zijn."

Reactie FIFA

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zei onlangs dat dit er drie zijn, maar volgens Amnesty ligt dat aantal veel hoger. "Wij weten enkele duizenden", aldus Bosgraaf. "Maar overleden migranten gaan helaas nog steeds vaak op dezelfde dag de kist in, zonder dat onderzocht wordt hoe ze zijn overleden. Ik weet dat autopsie lastig is omdat je daar uit geloofsovertuiging niet snel in lichamen snijdt. Maar wij spreken vrouwen en kinderen van migranten die graag willen weten waarom hun man of vader overleden is."



De mensenrechtenorganisatie riep de Nederlandse voetbalbond KNVB de afgelopen jaren vaak op om zich uit te spreken. "De KNVB heeft zich lang stilgehouden als het om de positie van migranten in Qatar ging. Maar het afgelopen jaar hebben ze zich enorm ingezet", vindt Bosgraaf. "Net als veel Scandinavische voetbalbonden. Helaas geldt dat niet voor machtige bonden van Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje. Zij zouden de FIFA veel meer onder druk moeten zetten." Amnesty zou ook graag zien dat de KNVB zich publiekelijk uitspreekt dat de FIFA meer druk moet uitoefenen op de regering van Qatar om alle nieuwe wetten voor migranten beter na te leven.

Bosgraaf waardeert het dat bondscoach Louis van Gaal afgelopen week zei dat het WK puur vanwege financiële redenen aan Qatar is toegewezen. "Eindelijk heeft hij zich eens uitgesproken. Alleen had hij ook iets over de positie van de migranten moeten zeggen en dat de FIFA daar meer aan moet doen. Hij is een grootheid. Wat hij zegt komt aan, ook bij de FIFA."

