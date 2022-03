Oliekartel OPEC zegt bij te dragen aan stabiele oliemarkt

Belangrijke leden van de OPEC vinden dat de groep van olie-exporterende landen juist bijdraagt aan een stabiele markt.

Zonder de afspraken over de productie van de olielanden zouden de olieprijzen volgens de groep nog sterkere schommelingen laten zien.

De leden roepen vooral de Verenigde Staten op om vertrouwen te hebben in het beleid van het oliekartel. "De huidige volatiliteit zou nog erger zijn geweest als OPEC+ niet had bestaan", zei de minister van Energie van Saoedi-Arabië, prins Abdulaziz bin Salman, dinsdag op een conferentie in Dubai.

Zijn opmerkingen, die door de Verenigde Arabische Emiraten werden onderstreept, komen op het moment dat het kartel en zijn bondgenoten (OPEC+), waaronder Rusland, zich voorbereidt op de vergadering van aanstaande donderdag om te beslissen over de productieniveaus voor mei.



OPEC+ hield bij de vorige vergadering begin deze maand vast aan de eerdere afspraken om de productie maandelijks met slechts 400.000 vaten per dag te verhogen. Onder andere de Verenigde Staten, maar ook Japan en Europa, hadden de olielanden juist opgeroepen om veel meer olie op te pompen om de sterk gestegen prijzen te drukken, maar het oliekartel gaf daar geen gehoor aan.

Sancties

De olieprijzen waren voor het begin van de oorlog in Oekraïne al hoog, maar schoten verder omhoog door de zorgen over de toevoer uit het olierijke Rusland. Door de westerse sancties tegen het land durven veel handelaren geen Russische olie meer te kopen. Washington heeft inmiddels de import van fossiele brandstoffen uit Rusland verboden.



De OPEC-leden hebben tot nu toe aangegeven dat ze geen noodzaak zien om hun productieplannen aan te passen vanwege de prijsstijgingen in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne.

"We zijn experts in ons vakgebied en we doen het al heel lang met succes", zei de minister van Energie van de Verenigde Arabische Emiraten, Suhail al Mazrouei, op de conferentie in Dubai. "We proberen de markt in evenwicht te brengen en dat is geen gemakkelijke klus. We zijn niet de enige producenten in de wereld en als we zeggen dat dit de juiste manier is om het te doen, weten we dat uit ervaring. Dus vertrouw ons."

