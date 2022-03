Rusland belooft drastische vermindering inzet leger bij Kiev

Het Russische ministerie van Defensie belooft een drastische vermindering van de vijandelijkheden in de richting van de Oekraïense hoofdstad Kiev en de noordelijke stad Tsjernihiv.

Viceminister Alexander Fomin zei tegen journalisten dat dat besluit is genomen in het licht van de voortgang die is geboekt tijdens onderhandelingen. De stap kan worden gezien als een gebaar van goede wil nu er wordt onderhandeld in Istanbul, maar kan ook een erkenning zijn van het vastgelopen Russische offensief rond Kiev. Fomin wees als reden voor de "radicale" vermindering van de militaire activiteit op de volgens hem vorderende onderhandelingen en het vergroten van het "wederzijdse vertrouwen". Het kan volgens hem de "noodzakelijke voorwaarden" scheppen voor verdere onderhandelingen en het bereiken van overeenstemming over een akkoord.

De legerleiding komt met meer details over de genomen besluiten als de Russische delegatie is teruggekeerd uit Istanbul, aldus Fomin. In de Turkse stad spraken delegaties van beide kanten een kleine vier uur over mogelijke beëindiging van de oorlog die zijn vijfde week is ingegaan. Rusland sprak van constructieve gesprekken en gaat de voorstellen die Oekraïne heeft gedaan voorleggen aan president Vladimir Poetin.

Overleg

De overlegronde in Istanbul effent wat een Oekraïense onderhandelaar betreft het pad voor een ontmoeting van Poetin met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski, die daar al langer om vraagt. De Russische onderhandelaar Vladimir Medinski zei ook dat een ontmoeting mogelijk is.



Volgens de Turkse buitenlandminister Mevlut Cavusoglu is er bij eerdere sessies niet zoveel vooruitgang geboekt. Hij ziet meer begrip en compromisbereidheid bij beide partijen, maar tekende aan dat er nog lastige problemen moeten worden opgelost.

De Oekraïense voorstellen behelzen onder meer dat Turkije een voorname rol krijgt bij het leveren van veiligheidsgaranties aan Oekraïne als het afziet van NAVO-lidmaatschap en een neutrale status aanneemt. Ook Polen, Canada en Israël kunnen wat Kiev betreft een rol spelen bij de totstandkoming van een akkoord daarover in de VN-Veiligheidsraad.

