Doden bij aanslag in Tel Aviv

Bij een schietpartij in Tel Aviv zijn zeker vijf doden gevallen, zeggen hulpverleners.

Onder de doden zou de schutter zijn, die het vuur opende in een buitenwijk van Tel Aviv.

Het is de derde aanslag in Israël in een week. Vorige week kwamen vier mensen om het leven bij een aanval met een mes en een auto in Beersheba in het zuiden van Israël. De dader, een sympathisant van terreurgroep Daesh, werd doodgeschoten.

Zondag werden twee Israëlische agenten in de noordelijke stad Hadera doodgeschoten. De twee aanvallers, Israëlische staatsburgers, werden door agenten gedood. Ook hier zei Daesh verantwoordelijk te zijn.

© ANP 2022