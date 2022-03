Vrouwen opnieuw niet welkom bij voetbalduel Iran

Opnieuw is vrouwen de toegang tot een voetbalinterland van Iran geweigerd. Volgens het persbureau Isna was dat oorspronkelijk wel toegestaan.

Online hadden 2000 liefhebsters een geldig toegangsbewijs bemachtigd, maar toen zij zich daarmee dinsdag bij het Resa-stadion in Mashad meldden om de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Libanon bij te wonen, bleef de poort voor hen toch dicht.

Dat kwam de verantwoordelijke personen op kritiek te staan van de Iraanse internationals, die dit duel niet zoals gebruikelijk in Teheran afwerkten maar in de religieus zeer conservatieve stad Mashad in het noorden Door deze verhuizing werd al gevreesd dat vrouwelijke supporters niet welkom zouden zijn.

Iran, al gekwalificeerd voor het WK in Qatar, won met 2-0. Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh maakte de tweede treffer.

© ANP 2022