Buitenlandminister Bourita in Israel voor 'historische' top

Minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) is zondag aangekomen in Israël voor de tweedaagse in top in Negev.

Bourita zal de komende dagen overleg voeren met ambtgenoten uit de Verenigde Staten (VS), de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Egypte en Israël. De topdiplomaten zullen praten over regionale kwesties, veiligheidskwesties die gerelateerd zijn aan Iran. Ook de oorlog in Oekraïne zal volgens verschillende internationale en Israëlische bronnen aan de orde komen.

