Amerikaanse congresleden roepen op tot opheffing invoerrechten voor meststoffen uit Marokko

Leden van het Amerikaanse Congres stuurden eerder deze maand een gezamenlijke brief aan de handelscommissie (ITC) om de accijnzen op fosfaatproducten uit Marokko af te schaffen.

"De invoerrechten op uit Marokko geïmporteerde fosfaatmeststoffen moeten worden heroverwogen", schreven leden van het Amerikaanse congres in een brief gericht aan Jason E. Kearns, voorzitter van de ITC.

Ze pleiten ook voor de opschorting van processen die nieuwe heffingen op ureum-ammonium uit Trinidad en Tobago zou kunnen opleggen. "We schrijven om onze bezorgdheid te uiten over de situatie met betrekking tot de bevoorrading van kunstmest in de Verenigde Staten. In het bijzonder dringen we er bij u op aan om de heffingen op uit Marokko geïmporteerde fosfaatmeststoffen te heroverwegen en het huidige proces van het opleggen van nieuwe heffingen op ammoniumnitraat- en ureummeststoffen uit Trinidad-en-Tobago op te schorten", vervolgen de ondertekenaars.

In maart 2021 had ITC een besluit uitgevaardigd waarbij invoerrechten van ruim 20 procent werden opgelegd op de invoer van fosfaatmeststoffen uit Marokko maar sinds die uitspraak zijn de omstandigheden voor landbouwuitgaven in de VS drastisch veranderd.



In hun brief verwijzen de congresleden onder meer naar de prognose van het landbouwministerie (USDA) die suggereren dat de kosten die gepaard gaan met de landbouwproductie tussen 2021 en 2022 met 6,6 procent zullen stijgen. De stijging wordt veroorzaakt door de verminderde import van kunstmest uit China, een overbelaste toeleveringsketen, toenemende vraag, slecht weer, de coronapandemie en de inflatiedruk. Bovendien zien boeren dat de kunstmestprijzen zo'n vier tot vijf keer hoger zijn dan vorig jaar.

Het is volgens de congresleden van "cruciaal belang" dat de VS geen onnodige tarieven opleggen die de aanvoer van meststoffen verder zouden kunnen beperken of de kosten ervan zouden kunnen verhogen.

© MAROKKO.NL 2022